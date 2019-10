NYT: Istnieje supertajna jednostka GRU. Jej celem jest destabilizacja Europy

PiotrS 9.10.19 12:13

Uśmiałem się. I to zdrowo.

Nie z tego, że jest taka jednostka. No pewnie że jest. I nie jest to jedyny kraj, który ma specjalną jednostkę do czegokolwiek. To dość standardowa sytuacja.



Uśmiałem się z fantastycznego paradoksu.

"New York Times informuje, że istnieje supertajna jednostka"

Wielka gazeta informuje o tym, że coś jest supertajne.

No posikać się przecież można :)))