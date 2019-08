MJ 10.8.19 16:30

Lewactwo zgłupiało do reszty. Kto niby będzie do tych lewackich nieudaczników żerujących na Polakach będzie strzelał, dźgał, czy wieszał. Widać babie skończyły się zaskórniaki otrzymane od poprzedników i głód zagląda w oczy. Znowu liczy, ze wrócą poprzednicy i za swoje wypociny zwane twórczością dostanie na ośmiorniczki u Sowy. Tak, jak ta "artystka", która dostała 160 tys od władz gdańska za rydwan z arabskim napisem allahu akbar. Tak na prawdę po co strzelać do leni lewackich nieudaczników, skoro sami się zagryzają i dla prestiżu pokazują, ze potrafią warczeć. Spójrzcie na ich koalicyjki i działania, za żłób zrobią wszystko i pójdą z każdym. Przykro mi tylko z powodu Kukiza. No niestety intelektualistą to p Paweł nie jest.