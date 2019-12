Nowy sondaż: PiS ma powody do zadowolenia! Ponad 43 proc. poparcia

Lewackim PiSuarom tak rośnie ze mają cały czas względnie tyle samo! Kaczy Konus nie ma się z czego cieszyć bo z takim poparciem przegrał senat. A jak w po wyborach prezydenckich prąd wzrośnie i co za tym idzie ceny produktów i kto wie co będzie chciał jeszcze oharaczować Morawicek, to PiSuarom zacznie spadać...

