Niemiecki dziennik: Kaczyński chce podbić Niemcy nowym lotniskiem

Dumi 9.2.20 11:13

Luźne refleksje.CPK? Niech powstanie pod jednym warunkiem: że to będzie całkowicie nasz port lotniczy bez jakichś aneksów lub kruczków. Głupie myślenie? Hmm,życie pokazuje, że słuszne. Życzę PiS by dokonał zapisu w Konstytucji: "POLSKIE BOGACTWA NATURALNE SĄ WŁASNOŚCIĄ SUWERENA CZYLI KAŻDEGO POLAKA". Życzę PiSowi by zaczął słuchać zamiast zbywać polskich naukowców (pisałem o tym wiele razy tutaj a wiedza jest ogólnodostępna) a mamy niebywałą technologie, która jest opracowana i może dać Polsce prawdziwy rozwój w dziedzinie energetyki. Życzę PiSowi by zaczął słuchać obywateli, by wypowiedział niszczącą naszą gospodarke umowe klimatyczną jednocześnie nie rezygnując z działań proekologicznych (umowa klimatyczna również NA SIŁĘ pcha nas w elektrownie atomową...) ; by zaczął obniżać podatki,które doprowadzą nasz kraj do rozkwitu (może być 1% rocznie aż do osiągnięcia 10% podatku). Życzę PiSowi by zbudował szybko armie z naciskiem na minimum 300 tyś WOT, życzę PiSowi dbałość o lepszą żywność w Polsce poprzez wycofanie GMO, postawienie na ekologiczne uprawy, by przy wejściu do każdej przychodnii szpitala postawić puszke na darowizne, która w całości (bez pośredników) będzie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu i jego naprawy. Podobną puszkę polecam na armie;) Na koniec, życzę by gałęź energetyczna była w 90% w rękach Polski bo obecnie przy transformacji grozi nam utrata kontroli o czym trąbią naukowcy niestety nie w mediach głównego nurtu.