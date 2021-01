Niemcy. Duże problemy ze szczepieniami przeciwko Covid-19

- Tutejsze media donoszą, że mimo reklamowania specjalnego numeru telefonu, pod którym można się zapisać na szczepionki, nie sposób się dodzwonić na tą infolinię. Jeżeli dojdzie już do połączenia, to konsultanci radzą próbować się zapisać przy pomocy aplikacji w telefonie lub przy pomocy strony internetowej, ale to też nie działa – powiedział Cezary Gmyz korespondent TVP w Niemczech.

Jak z kolei podaje portal rp.pl, największe centrum szczepień w Berlinie w Treptow Arenie zostało zamknięte 30.12.2020 i zostanie ponownie otwarte 3 stycznia. Jak wynika z informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitą” powodem takiej sytuacji jest „brak chętnych do przyjęcia szczepionki”.

Dziennie możliwości to 5 tysięcy osób, a w poniedziałek zgłosiło się 288 chętnych, we wtorek natomiast - około 500.

Odwołano także otwarcie punktu szczepień na lotnisku Tegel. Jak wyjaśniono - z powodu zbyt małej ilości szczepionek. Punkt ma być otwarty od połowy stycznia – czytamy dalej na rp.pl

Jak dalej zwraca uwagę Gmyz, akcja szczepienia w Niemczech „jest zaprzeczeniem naszego głębokiego przekonania, że Niemcy to kraj porządku, w którym wszystko funkcjonuje znakomicie”.

W opinii Gmyza taki stan rzeczy u naszego zachodniego sąsiada wynika z federalnego ustroju Niemiec. Co więcej, liczba zachorowań w Niemczech rośnie, a podawane statystyki – na co zwraca także uwagę Instytut Roberta Kocha – z uwagi na okres świąteczny, podawane dane mogą być zaniżone.

mp/tvp info/rp.pl