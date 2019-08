Niebywałe! Trzaskowski wykorzystuje Powstanie, by uderzyć w patriotów

Następnie przekonywał, że "nie pozwoli, by na ulicach Warszawy znów pojawiły się symbole odwołujące się do wykluczającego nacjonalizmu czy wprost do faszyzmu".

O jakiej to "nienawiści" mówi Trzaskowski? Oczywiście, o tej, jaką środowiska nacjonalistyczne żywią do akolitów ruchu LGBT. Nienawiść jest zawsze godna potępienia, ale... zapytajmy, kto wywołuje spór? To nie narodowcy ani nacjonaliści, tylko homolobby. To ci ludzie profanują katolickie świętości, chcą burzyć tradycyjny ład, atakują rodzinę, małżeństwo, sięgają o dzieci. Rodzi to opór.