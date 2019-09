,,Nie świruj, idź na wybory''. Patryk Jaki: Czegoś tak obrzydliwego dawno nie widziałem!

Wojtek Polak 19.9.19 10:12

ze świrowane świry nakręcają ludzi że by pójść na wybory. to ja na pewno pójdę na wybory nie pozwolę a by takie świry rządziły moją {naszą} kochaną Polską. a tak na prawdę co za idiota wymyślił takie paskudne spoty? dno głupoty i bez moc wychodzi z naszej elity-celebrytów. wy chcecie nas śmiechem wykończyć?