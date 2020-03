Nie grozi nam epidemia w sądach

Ilość przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wzrasta każdego dnia. Rząd zadecydował o zamknięciu na dwa tygodnie szkół, uczelni i przedszkoli, ograniczono również działanie restauracji czy kawiarni i wprowadzono szereg innych rozwiązań mających na celu spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Co wobec tego z sądami? W tej kwestii głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

„[…] przesuwane są wszystkie wokandy, w sprawach, w których mogą być przesunięte, do 31 marca, z możliwością przedłużenia”.

„W Polsce działa ok. 400 sądów, natomiast tych którzy do sądów przychodzą, to są nawet setki tysięcy ludzi, dlatego wielka operacja logistyczna, w którą zaangażowanych jest bardzo wiele osób była bardzo sprawnie przeprowadzona”.