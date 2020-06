Nie będzie śledztwa ws. słów abp Jędraszewskiego o ,,tęczowej zarazie’’

Leszek 1.6.20 18:06

Ks. Kevin Robinson FSSPX, pełniący posługę duszpasterską w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w miejscowości North Caldwell w stanie New Jersey, złożył pozew przeciwko gubernatorowi tego stanu Filipowi Murphy’emu. Zarzuca w nim, że zarządzenie nr 107, wydane w ramach walki z epidemią COVID-19, narusza 1. i 14. poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W wyjaśnieniu przesłanym swoim parafianom poinformował ich, że jego prawa obywatelskie „zostały naruszone w wyniku niekonstytucyjnego nakazu gubernatora Murphy’ego, aby całkowicie ograniczyć sprawowanie nabożeństw w New Jersey”.



W imieniu kapłana pozew złożył Krzysztof Ferrara ze Stowarzyszenia Prawników Katolickich im. św. Tomasza Morusa. W piśmie można przeczytać, że „miejscowi stróże prawa zagrozili [ks. Robinsonowi] aresztem i postępowaniem karnym, gdyby ośmielił się odprawić Mszę lub zorganizować jakiekolwiek inne publiczne zgromadzenie w swoim kościele, który pozostaje zamknięty z powodu tej groźby”. Zdaniem pozywającego zarządzenie gubernatora naruszyło między innymi wolność wyznania, wolność słowa i wolność zgromadzeń.



Podczas gdy w innych stanach, takich jak Nowy Meksyk, Teksas czy Montana ponownie otwiera się kościoły, to gdyby tylko ks. Robinson zdecydował się na publiczne odprawienie niedzielnej Mszy św., zostałby aresztowany i pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W wyniku zakwestionowanego przez niego zarządzenia na obszarze stanu New Jersey odprawianie nabożeństw zostało zabronione, gdyż są one rzekomo „nie niezbędne” (non-essential) dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Tymczasem, jak się okazało, taki zakaz nie obejmuje klinik aborcyjnych organizacji Planned Parenthood, w których nadal bez przeszkód można umówić się na wizytę…



Ks. Robinson napisał: „Mamy nadzieję, że ten pozew zmusi państwo do traktowania instytucji religijnych jako «niezbędnych usługodawców», z tymi samymi prawami, które są już przyznane innym niezbędnym usługom. Jeśli wygramy, ponownie zaczniemy odprawiać Mszę św. u św. Antoniego, choć z pewnymi ograniczeniami”.



Nie jest to pierwszy raz, kiedy ks. Robinson występuje przeciwko niesłusznemu postępowaniu władz stanu: w styczniu tego roku razem z grupą wiernych brał udział w manifestacjach przeciwko zniesieniu zwolnień od obowiązkowych szczepień. Ostatecznie koalicja protestujących odniosła zwycięstwo, ponieważ stanowy senat odrzucił propozycję ustawy.