Neumann zrezygnował. Mówi o ,,wysokich standardach'' PO

Panie Neumann, trzeba było zrobić tak jak członkowie partii pana Kaczyńskiego! parę opcji do wyboru: iść na urlop, schować się jak Macierewicz, Pawłowicz albo wyjechać np do Brukseli na jakiś czas... tak robią w PiSie i mają ponoć 50% poparcia! nigdy do niczego się nie przyznawaj, jak cie złapią za ręką to mów że to nie twoja ręka, a jak już ci udowodnia że kradniesz czy oszukujesz to odpowiedz: kradnę ale się dziele, daj na Caritas jakieś grosze, cmoknij w pierścień dowolnego biskupa i od nowa możesz być na świeczniku...

