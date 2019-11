Neumann, PSL i żenująca wojenka na opozycji...

Urszula 3.11.19 9:29

Lepiej się martwcie o to co się dzieje w PiS.



Za Wyborczą:



"Piotr Tyma: Hakerzy ujawnili nazwiska, numery kont i sumy płynące z Rosji do polskich obywateli i organizacji. Rząd milczy. "



"- Jeśli mi nie pomożecie, w siłę urośnie Ziobro. A wtedy dopiero zobaczycie - słyszą zagraniczni goście premiera. A Ursula von der Leyen mówi: Nikt nie jest doskonały, Morawieckiemu należy dać szansę."



"PiS ujawnia prawdę smoleńską: nie mamy dowodów na zamach."