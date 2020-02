,,Najwyższy przywódca'' a może ,,car''? Jak Putin chce utrzymać władzę

Albert 1.2.20 12:49

To co czyni Putin i jego sowieccy kolesie jest nam Polakom na rękę. Dlaczego ? Bo w odpowiedziach na ich paszkwile, pomówienia i próby pisania historii na nowo, możemy pokazać światu prawdę o II wojnie światowej, i agresji sowietów na Polskę 17.09.1939 roku, prawdę o Katyniu, Miednoje, Charkowie, Kozielsku, Ostaszkowiei innych miejscowościach gdzie mordowano oficerów i jeńców strzałami w tył głowy, prawdę o milionach ludzi wywożonych na Sybir, do gułagów, na pewną śmierć ! O latach zamordyzmu sowieckiego 1045-1990 w krajach Europy środkowej i wschodniej, o agresji przecowko Gruzji i Ukrainie i aneksji Krymu, i wreszcie o tragedii smoleńskiej ! Rosja to nieludzka ziemia, a sowieci to bezrozumny naród !