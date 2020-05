,,Najpierw szczepionka, potem normalne życie parafii''. Wierni w Szkocji oburzeni słowami biskupa

Biskup Brian McGee z diecezji Argyll i Wyspy w Szkocji wywołał poruszenie i wzburzenie wśród wiernych swoimi uwagami na temat powrotu do normalnego życia w Kościele po epidemii. „Choć cudownie będzie, gdy nasze parafie będą mogły zostać ponownie otwarte, uznajemy, że życie parafialne nie może szybko wrócić do normalności, dopóki nie będzie dostępna szczepionka lub leczenie” – powiedział szkocki biskup. „Spodziewamy się, że to nie nastąpi, aż co najmniej do roku 2021 – dodał bp. McGee. – Działalność parafii wciąż będzie mocno ograniczona, nawet kiedy kościoły ponownie zostaną otwarte”.