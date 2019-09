Naimski: Pawlak i Miller powinni stanąć przed Trybunałem Stanu

JS 23.9.19 8:41

Ten Trybunał Stanu wygląda na bezużyteczny aparat, którym straszy się, straszy ale na tym się kończy. Kiedyś za potężne defraudacje był pluton egzekucyjny i to jest najlepszy straszak. Strach ma ogromną funkcję wychowawczą ! Trybunału się nie boją to może wizja postawienia pod mur przyniesie lepsze efekty. Wiem, że to brzmi strasznie i nie pasuje do naszych "pięknych" czasów, więc może coś innego, równie wstrząsającego opanowało by ciągoty polityków do napadania na skarbiec naszego Narodu ? Pan Jezus jak był wieszany na krzyżu nie protestował, że kara śmierci jest zła a jeden z łotrów przyznał, że słuszną karę ponosi.

Króluj nam Chryste

Pozdr.