Na synodzie o grzechu ekologicznym. Mocny komentarz ks. Isakowicza - Zaleskiego

nikt 17.10.19 19:45

Co ten ksiądz powie ? Sami wykształceni w nim ludzie i teraz się zorientowali , że coś jest nie tak z tą ekologią ? Gdy cały świat o tym trąbi ? A co robili do tej pory ? Dyrygowali innymi sami będąc nieukami ? Jeszcze jakieś 10 lat temu jeden z biskupów polskich powiedział ( nie pamiętam , który ) , że zwierzęta nie mają świadomości bólu gdyż nie mają duszy . Teraz otwierają swoje " prześwięte " usteczka . I będzie się to nazywało , że to Kościół wymusił ekologiczne życie ? Tak jak w " Solidarności "........bo to przecież dzięki niemu zwyciężyła . Tchórzliwi hipokryci .