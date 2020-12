,,Możemy wygrać tę nierówną walkę''. Kolejnych 300 tys. dawek szczepionki już w Polsce!

„Niech zwyciężą nadzieja i bezpieczeństwo” – mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej na Lotnisku Chopina w Warszawie. Do Polski trafiło dziś kolejnych 300 tys. dawek szczepionki przeciwko Covid-19.

Jak poinformował szef polskiego rządu, jeszcze dziś rozpocznie się ich dystrybucja i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali. Premier przestrzegał też przed możliwą trzecią falą epidemii, która może być groźniejsza od poprzednich. Zaznaczył, że właśnie dlatego ta dawka szczepionki może być też dawką nadziei. Dodał:

„Mamy do wyboru albo strach, ryzyko, albo nadzieja i bezpieczeństwo”.

Zaapelował też do Polaków o to, aby zaufać nauce i medycynie, najlepszym specjalistom z całego świata, którzy przez wiele miesięcy pracowali nad szczepionką.

„Szczepionka przeszła fazy badań, które są konieczne po to, by mogła być dopuszczona i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków. Dziś, wraz z coraz z szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków - państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka”

- mówił w trakcie konferencji premier.

Dodał:

„W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z wirusem”

dam/PAP,Facebook