'Mogliśmy to wygrać!' Mucha wściekła na wynik wyborów

Justyna 14.10.19 22:06

PO myśli, że mieli niedobrą kampanię. Ludzie, my, zwykli Polacy chcemy żyć, żyć, a nie słuchać bzdur, patrzeć na jad, nieczyste zagrania. PiS wygrał, bo robi to co mówi. I może daje, ale nasze - nam! A kombinatorzy byli i będą, tyle że wcześniej kombinatorstwo nami rządziło