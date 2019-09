'Mogę pogratulować'. Poseł PO-KO zaskakująco o nowym spocie PiS

Topek 30.9.19 19:27

Nadchodzi już najwyższy czas, aby lewakom dać po jajach, czy genitaliach – jak kto woli. Oni muszą wreszcie poczuć, że są nieprzydatni, niechciani, niepotrzebni, i non grata w Polsce. Granice UE są otwarte, a wkrótce wizy do USA będą zniesione, a zatem ci zboczeńcy mają wiele możliwości żyć tam gdzie ich tolerują. Oni muszą zrozumieć, że w Polsce nie ma dla nich miejsca. To są zdrajcy narodu polskiego, a Szetyna i Błońska już zdążyli kolaborować z U. Von der Leyen przeciw Polsce. Dla nich Polskość to nienormalność , a ich niemal otwarta wojna hybrydowa z rządem prowadzi do demontarzu państwa polskiego na rzecz konfederacji regionów bez wojewodów. Oni bojkotują nawet największe święta narodowe, są przeciwko rządowi i wszystkiemu co zrobi rząd, przeciwko stacjonowaniu wojsk USA, przeciw programom socjalnym i pomocowym, przecowko WOT, przeciw reparacjom wojennym, i .t.d. Polacy mówią im ostatni raz: Bye,bye lub Won za Don !