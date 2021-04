Mocny głos ocalonego z Holocaustu po publikacji ,,New Yorkera’’: To hańba! Sprawdźcie, zanim opublikujecie kłamstwa

Stanowisko ws. kłamstw opublikowanych na łamach magazynu „New Yorker” zajął ocalony z Holocaustu Edward Mosberg. W czasie II wojny światowej stracił 16 członków rodziny. Teraz polski Żyd w mocnych słowach zwrócił się do redakcji amerykańskiego tygodnika. „W przyszłości sprawdzajcie fakty historyczne przed publikacją takiego kłamstwa” – powiedział na antenie Poland In.

W ub. tygodniu „The New Yorker” opublikował skandaliczny artykuł Mashy Gessen zatytułowany: „Historycy atakowani za badanie roli Polski w Holokauście”. W podtytule autorka napisała: „by oczyścić naród z morderstw trzech milionów Żydów, polski rząd posunie się nawet do ścigania naukowców za zniesławienie”. W tekście wprost oskarżono Polaków o zamordowanie 3 mln Żydów w czasie II wojny światowej.

Do artykułu odniósł się w programie Michała Rachonia na antenie Poland In Edward Mosberg, polski Żyd, który w czasie wojny stracił 16 członków rodziny. Wielu z nich zginęło w obozach koncentracyjnych. Mosberg skierował stanowczy apel do redakcji „New Yorkera’’.

- „Ja, Edward Mosberg, proszę pismo New Yorker - w przyszłości dokładniej sprawdzajcie fakty historyczne przed publikacją takiego kłamstwa, jak ten artykuł o rzekomym atakowaniu historyków badających polską rolę w Holocauście czy o polskich nazistach. Wstyd, to hańba, co ci ludzie napisali o odpowiedzialności Polaków. Polacy nie byli odpowiedzialni za nic, co wypisujecie. Wszystkie zbrodnie popełniali Niemcy. Polskie obozy koncentracyjne? Nigdy czegoś takiego nie było. Gdyby nie Niemcy, nigdy nie doszłoby do Holocaustu na polskiej ziemi. Musimy pamiętac, że nigdy nie było polskich obozów”

- mówił.

Edward Mosberg apeluje do @NewYorker i @mashagessen: Sprawdzajcie fakty historyczne przed publikacją. Polacy nie byli za nic odpowiedzialni, co wypisujecie, wszystkie zbrodnie popełniali Niemcy#wieszwięcej #Jedziemy pic.twitter.com/Ue8cuZfKFg — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) April 2, 2021

kak/niezależna.pl