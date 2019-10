Mocne! Kidawa-Błońska przypadkowo pogrążyła Budkę...

Agnieszka 2.10.19 16:29

No ok, ale w końcu jak jest? Wszyscy chorzy mogą go dostać czy jak minie 110 dni albo ktoś skończy 18 lat, to może chory, którego nie stać bez niego umierać i walić się na łeb cała kosztowna wcześniejsza terapia?

Prosiłabym media i polityków prawicy o niestaczanie się do kloaki przeciwników politycznych czyli ponad krótkotrwałymi "zwycięstwami w gierkach i zaorywankach partyjnych" postawienie na pierwszym miejscu tego, co najważniejsze czyli w tym przypadku zdrowia i życia chorych, których na ten lek nie stać a wypadają spod refundacji.

Jeżeli zamiast naprowadzać władzę na właściwe, uczciwe, zgodne z deklarowanymi wartościami rozwiązania wybieracie jednorazowe popisy pod dyktando POKO, to kiedyś tez możecie znaleźć się w grupie chorych potrzebujących refundacji tak drogiego leku i na dokładkę nie móc się z żebraniem o niego przebić nigdzie, bo jakiś partyjniak nakaże dla dobra partii i władzy zamieść temat pod dywan. I tak skazani na śmierć przez władzę i usłużne media, będziecie umierając słyszeć jak to cudownie władza wam pomogła, bo ten lek, bez którego refundacji umieracie to jest refundowany.

Nie mogę nawet patrzeć na Budkę, Kidawę i to towarzystwo, ale znajcie granice - ludzkie życie jest ważniejsze od waszej czy mojej niechęci! Jak mają racje to mają i sprawę trzeba naprawić albo przestać patrzeć w lustro na swoje odbicie padalca!