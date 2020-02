Mocne! Dawid Wildstein: Jak cyniczną świnią trzeba być...

Leszek 15.2.20 10:41

Dawid Wildstein niech lepiej upomni Zydow, by nie okradali Polski, nie szkalowali na Swiecie. Nie wtracali sie do polityki. Nie dyktowali co mamy robic we wlasnym krakju.



I najlepiej niech sie odnas odp......la.



Niech rabiniackie lapy trzymaja zdaleka.



Ale na to go nie stac.