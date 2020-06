Minister Zdrowia zabrał głos ws. Bożego Ciała

Maria Blaszczyk 8.6.20 16:40



Pan Szumowski postanowił iść na czołowe.

I ja naprawdę krytykowałam absurdalne zakazy, gdy ludzie nie mogli pójść do lasu, na rower czy z dziećmi na plac zabaw. Albo urządzać jednoosobowych zgromadzeń przed Trójką.

Ale ten wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Ludzie w kościele czy na procesji to, w przeciwieństwie do drzew i huśtawek, świetne miejsce, by się rozprzestrzeniał.

Ja rozumiem, że religia dla wielu ludzi jest ważna. Ale jak można być takim cholernym egoistą, by dla niej zaryzykować życie wielu ludzi?



Co oni próbują zrobić?

Spowodować armagedon jak w Brazylii, tuż przed wyborami?

Przed tymi nieodbytymi Wam rosło, to zrobicie, żeby rosło znowu, nawet jeśli oznaczać to ma kolejny tysiąc - albo 10 tysięcy ofiar?