Min. Ziobro: Ujawnię dowody jeśli Nowak nie wróci do aresztu

- Sławomir Nowak powinien wrócić do aresztu, tam gdzie jest w tej chwili jego miejsce. Jeśli tak by się nie stało, ujawnię materiał dowodowy, a jest co pokazywać – powiedział dzisiaj Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, po tym jak Sławomir Nowak opuścił areszt na Białołęce w Warszawie.

- Prokuratura zażali się na tę decyzję i liczy na jej zmianę – zapowiedział minister Ziobro.

Jak stwierdził, „bardzo ważne przesłanki natury profesjonalnej” przemawiają za tym, żeby Sławomir N. „jak każdy inny sprawca tego typu przestępstw, powinien wrócić tam gdzie jest w tej chwili jego miejsce”. Minister podkreślił także, że śledztwo w sprawie Nowaka jest bardzo skomplikowane i wielowątkowe.

- Skorzystam ze swojego uprawnienia prokuratora generalnego i ujawnię materiał dowodowy – podkreślił także minister Ziobro.

Nowak przebywał dotychczas w areszcie 9 miesięcy.

mp/pap/tysol.pl