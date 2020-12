Min. Szymański o porozumieniu UE: To nie jest żadna interpretacja. To gwarancje stosowania rozporządzenia

- To nie jest żadna interpretacja. To gwarancje stosowania rozporządzenia, które dają Polsce bezpieczeństwo budżetowe - dokładnie to czego chcieliśmy – powiedział w rozmowie z PAP minister ds. UE Konrad Szymański.

Po szczycie państw Unii Europejskiej, gdzie głównym tematem było rozdzielenie wypłat środków finansowych od bliżej nieokreślonego tzw. mechanizmy praworządności pojawiają się pierwsze komentarze podkreślające wagę uzyskanego w Brukseli kompromisu, jak też ostra krytyka ze strony niektórych polityków oraz mediów opozycyjnych. Do sprawy odniósł się także minister ds. UE Konrad Szymański

Szymański powiedział:

- W konkluzjach jest np. zapis, że „samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu”. Ochroni to Polskę przed ryzykiem arbitralnych nadużyć tego instrumentu.

Wyjaśnił również:

- Taka propozycja konkluzji potwierdza polskie i węgierskie rozumienie zakresu rozporządzenia. KE swoje zobowiązania potwierdzi szybko. Bo inaczej nie ruszymy z ratyfikacją

mp/pap/fronda.pl