Mieszkania Adamowiczów wynajmowali beneficjenci Gdańska? Media ujawniają nowe informacje

W polskiej polityce modny jest ostatnio serial „Ranczo”. W jednym z odcinków lider Polskiej Partii Uczciwości Paweł Kozioł zamontował na swoim domu tabliczkę z napisem „Siedziba partii”, aby partii właśnie swój dom wynająć. Z informacji ujawnionych przez „Gazetę Gdańską” wynika, że na trochę podobnej zasadzie miała działać Magdalena Adamowicz, w której sprawie właśnie rusza sądowy proces.

Według ustaleń „Gazety Gdańskiej” państwo Adamowicz wynajmowało część swoich mieszkań firmom, które były interesariuszami i beneficjentami gdańskiego budżetu, za którego wykonanie odpowiadał ś.p. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

- „Według umowy, którą Magdalena Adamowicz zawarła w grudniu 2011 roku z firmą Metrohouse i Partnerzy, do dyspozycji pośrednika przedstawiono łącznie 10 lokali, w tym także należące do członków rodziny, a 14 miesięcy później w lutym 2013, kolejny pośrednik, firma, DJ Renoma Nieruchomości, miał już w portfelu ofert 11 adresów. Z wcześniej zawartych umów zwraca uwagę kontrakt podpisany w sierpniu 2008 roku z indyjską spółką ZenSar Technologies Ltd. reprezentowaną przez prokurenta, na wynajem mieszkania dla przedstawiciela spółki przy ul. Piastowskiej w Oliwie za 5 tys. złotych za miesiąc”

- podaje gazeta.

Dziennikarze przekonują, że firma z Pune była „oczkiem w głowie władz Gdańska”. Na jednej z konferencji prasowych prezydent Paweł Adamowicz przekonywał, że miasto dołoży wszelkich starań, aby ułatwić uruchomienie własnej działalności takim firmom jak ZenSar.

- „W jakimś sensie dotrzymał słowa podnajmując własne mieszkanie - za co zapłacił mu ZenSar i szkoląc im pracowników - za co zapłacił z budżetu miasta”

– podkreśla „Gazeta Gdańska”.

- „W styczniu 2011 roku inne z mieszkań z majątku Adamowiczów, przy ul. Lastadia, zostało podnajęte, spółce Menard Polska za 2 tys. złotych miesięcznie. Jak Gazetę Gdańska poinformowała inspektor referatu prasowego UM Izabela Kozicka-Prus, „Firma Menard Polska” była zatwierdzonym podwykonawcą Hydrobudowy, która dla Zakładu Utylizacyjnego realizowała projekt pt. Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku, przedmiotem zlecenia w latach 2009-2010 była dynamiczna konsolidacja gruntu pod budowę placu dojrzewania kompostu”

- czytamy dalej.

Prokuratura oskarżyła europoseł Magdalenę Adamowicz o błędne rozliczanie podatku za najem mieszkań oraz ukrywanie dochodów. Dziś rozpoczyna się proces w tej sprawie. Sama europosłanka nie przyznaje się do zarzutów i przekonuje, że są one oszczerstwami wymierzonymi w nią przez przeciwników politycznych. W swoim oświadczeniu żona zamordowanego prezydenta Gdańska przekonuje, że to element nagonki wymierzonej w jej męża.

W poniedziałek rusza wyczekiwany przeze mnie proces. Wyczekiwany, bo tylko on może osuszyć bagno oszczerstw wylewanych na moją rodzinę od lat - wylewanych w rządowych mediach na podstawie fałszywych przecieków z rządowej prokuratury. O co w nim chodzi?👇👇https://t.co/yELxje88rf pic.twitter.com/UgoVAlRoxc — Magdalena Adamowicz (@Adamowicz_Magda) February 18, 2021

kak/wPolityce.pl