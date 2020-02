Matka Kurka: Sypie się projekt Kidawa-Błońska, nie pomaga ,,hejt'', nie pomagają ,,sondażownie''

Od wczoraj biegały po Internecie sensacyjne zapowiedzi sensacyjnego sondażu. Wiadomo jak to jest z sondażami, przede wszystkim trzeba wiedzieć kto, dla kogo i za ile to robi. Tym razem IBRIS zrobił dla RMF FM i Gazety Prawnej, co ma szczególne znaczenie dla kierunku komunikatu. Same wyniki sondażu praktycznie nie zawierają żadnych sensacji, poza jedną śmiesznością, ale taką nie do końca. Andrzej Duda ma poparcie na poziomie 42%, druga jest Kidawa Błońska z 22%, trzeci Kosiniak-Kamysz z 10%. Tak wygląda I tura, ale w drugiej IBRIS daje 45% Kosiniakowi-Kamyszowi i 43% Andrzejowi Dudzie, przy 7% niezdecydowanych, no i to jest do połowy śmieszne, o czym szerzej za chwilkę - pisze Matka Kurka w swoim najnowszym tekście na Kontrowersje.net

Warto w ogóle zajmować się sondażami? Tak, ale w odpowiedni sposób, same wyniki sondażowe, szczególnie w trakcie kampanii, mają niewiele wspólnego z preferencjami wyborczymi, ale są elementem politycznej agitacji i próby nakłaniania do konkretnych zachowań wyborczych. Naturalnie takie rzeczy nie dzieją się same, kto płaci ten wymaga i to dopiero pierwszy warunek, bo potrzebne jest jeszcze przyzwolenia odgórne na konkretne zamówienie. Dzieci felietonów na kontrowersje.net raczej nie czytają, to nie będę po raz setny pisał o tych samych prymitywnych mechanizmach. W skrócie sondaż TVN wygląda zupełnie inaczej niż sondaż TVP. Natomiast najbardziej wiarygodne są sondaże wewnętrzne poszczególnych partii, które przecież same siebie oszukiwać nie będą, dlatego płacą trzy razy więcej, ale dostają w miarę uczciwe wyniki badania przeprowadzonego na szerszej próbie.

Co nam w takim razie mówi sondaż RMF FM i Gazety Prawnej? Przy odpowiednim filtrze jest on rzeczywiście sensacyjny. Andrzej Duda nie stracił nic, chociaż miała zaszkodzić mu Lichocka, potem lokalny zadymiarz „pogryziony” przez szefową sztabu. Wniosek? „Hejt” nie działa, co było do przewidzenia i czemu poświęciłem kilka kolejnych felietonów. Zwłaszcza w wyborach prezydenckich obrzucanie kontrkandydata błotem i żeby tylko błotem, jest podwójnie nieskuteczne. Po pierwsze rosną notowania ofiary agresji, po drugie spadają notowania agresora i tak się stało z Kidawą-Błońską. Akcje w Wejherowie, Pucku, Łowiczu, populistyczne grzanie onkologii plus wyczyny sztabowców pod szyldem „Sok z burka”, sprowadziły kandydatkę POKO do 22%. Przypomnę, że to jest o 5% mniej, niż uzyskała sama PO.

Fatalne wiadomości dla Kidawy-Błońskiej, która nie tylko nie potrafiła przeciągnąć na swoją stronę najbardziej radykalnego elektoratu antypisowskiego, ale straciła elektorat własnej partii. Jak to bywa w przypadku PO, oni nie mają żadnego planu i bazują jedynie na tym, co nowego powiedzą w TVN albo napiszą w GW. Jedyny szkic jaki posiadali, to agresywna kampania prowokująca Andrzeja Dudę i ściągająca radykalny elektorat lewicowo-liberalny. Nic z tego nie wychodzi i wyjść nie może, zatem pozostaje… frustracja i jeszcze więcej głupich ruchów, będących wynikiem frustracji. Kidawa-Błońska to taki drugi Bronisław Komorowski, tylko ona nie startowała z poziomu 73% i na 30% nie ma żadnych szans, co widzą już ośrodki medialno-polityczne starające się funkcjonować pomiędzy bunkrami dwóch wojujących plemion.

RMF FM i Gazeta Prawna to takie „media środka”, w tym sensie, że nie są GW i TVN, ale medialnym odpowiednikiem Kosiniaka-Kamysza, dlatego mogą sobie pozwolić na taki sondaż, jaki opublikowali. Odnosząc się do obiecanej analizy pompowania Kosiniaka-Kamysza, podzielonej na część śmieszną i poważną, muszę jeszcze raz podkreślić, że w poważnej części niestety jest to bardzo niebezpieczne. Od samego początku piszę, że Kosiniak-Kamysz to jedyny rywal, który może Andrzeja Dudę pokonać w II turze i to pokazuje też najnowszy sondaż. Na szczęście druga i śmieszna połowa tego scenariusza mówi: „Kosiniak-Kamysz wejdzie do II tury, jak wróci z Radomia, do którego się nie wybiera”.

Sondaż opublikowany przez media w żaden sposób nie związane z PiS i w znacznie mniejszym stopniu sprzyjające PO, niż GW i TVN, ma swoją wartość i mówi nam, co się dzieje w warszawskich „salonach”. Nikt myślący nie daje szans Kidawie-Błońskiej, łącznie z połową członków PO, rozsądne byłoby w takiej sytuacji postawić na Kosiniaka-Kamysza, ale to się politycznie nie ma prawa zdarzyć. PO walczy o życie, a wybory prezydenckie to jedna z ostatnich szans na utrzymanie się przy życiu. Nie mogą tego odpuścić i nie odpuszczą, ale brak efektów w postaci wzrostu notowań będzie skutkował coraz niższych lotów „hejtem”, w nadziei, że coś w końcu uda się ustrzelić i wyborcy odwrócą się od Andrzeja Dudy.

Mówiło się, że start kampanii Andrzeja Dudy nie był udany, a PO zaczęła punktować, no i przy tym nieudanym starcie mamy 42% do 22%. Co się stanie, gdy kampania Andrzeja Dudy ruszy na dobre, a PO przestanie „punktować”? Jedyne zagrożenie, jakie widzę to zbliżanie się Kosiniaka-Kamysza do drugiego miejsca, prawdopodobieństwo takiego rozstrzygnięcia nie jest duże, ale najsłabsze ogniwo łańcucha zdarzeń to Kidawa-Błońska i ona „ma potencjał”. RMF FM i Gazeta Prawna wysłały prosty komunikat: „Zapomnijcie, że Kidawa-Błońska wygra wybory, jedna szansa na pokonanie Andrzeja Dudy, to wejście Kosiniaka-Kamysza do II tury”. Racjonalne i logiczne, ale politycznie nie do wykonania.

Matka Kurka