Marta Kaczyńska mocno o poważnym problemie Polaków. 'Zmarłoby 25 tys. osób mniej, jeśli...'

"Najnowsze badania wskazują, że co trzeci Polak nie podejmuje aktywności fizycznej, rezygnując z nawet regularnych spacerów"-pisze na łamach tygodnika "Sieci". Bratanica lidera Prawa i Sprawiedliwości zauważa co prawda, że w ciągu ostatnich 15 lat odsetek Polaków dbających o kondycję fizyczną wzrósł trzykrotnie, jednak do europejskich "rekordzistów" wciąż nie mamy startu. Jak wskazuje prawniczka, w krajach Beneluksu czy w Skandynawii znakomita większość, bo ponad 90 proc. społeczeństwa "traktuje wysiłek fizyczny jako stały element stylu życia". Marta Kaczyńska-Zielińska uważa, że regularne ćwiczenia czy ruch na świeżym powietrzu mogłyby ocalić życie wielu naszym rodakom, narażonym nie tylko na choroby układu krążenia, stawów czy insulinooporność lub cukrzycę, ale i niektóre nowotwory.