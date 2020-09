Marszałek Witek ws. Nowaka: To początek góry lodowej

W sprawie aresztowania Sławomira Nowaka pojawia się coraz więcej nowych faktów. Okazuje się, że na razie jest mowa o 4 mln złotych, dwóch mieszkaniach i luksusowym samochodzie. Jak się jednak okazuje to może być dopiero początek.

Marszałek Witek pytan w sprawie zatrzymania Sławomira Nowaka przez CBA stwierdziła, że działania CBA są skuteczne oraz wyraziła nadzieję, że sprawa zostanie całkowicie i szybko wyjaśniona.

Dodała też:

- Myśmy o tym mówili od dawna. Szkoda tylko, że koledzy z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej jakoś nie dostrzegają aż tak poważnych zarzutów, jakie są stawiane panu Sławomirowi N.

Dodała też o N.:

- to była osoba, która jednak pełniła bardzo ważne funkcje przez poprzednie lata rządów PO. I trudno się dziwić, że chcemy, żeby to się zakończyło finałem, sprawiedliwym osądzeniem tego, co się wydarzyło

mp/pap