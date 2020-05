,,Marszałek Karczewski był tytanem pracy, a Grodzki - obstrukcji''

Michał Jan 13.5.20 9:52

To teraz będą wybory uzupełniające, czy p. senator postanowił siedzieć okrakiem? Jeżeli stać nas było na wysłanie lekarzy do Włoch, to znaczy, że nie ma konieczności lekceważenia obowiązków związanych ze sprawowaniem mandatu senatora. Z|a to płacimy p. dr. Karczewskiemu z podatków.