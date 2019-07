Marsz LGBT w Białymstoku. Bodnar chce 'zdecydowanego stanowiska' premiera

Tomek 22.7.19 20:06

Bodnar, funkcjonariusz POKEmonów, celowo prowokuje do kolejnej ideologicznej wojny przed wyborami. Pewnie jutro dadzą głos pajace z tytułami profesorów, Środa i Hartman.



Tymczasem warto zapytać: Co właściwie się stało, że premier ma zabierać głos?

Czy ktoś został poszkodowany? Przecież drobne zamieszki w Białymstoku to jakieś bzdety w porównaniu z tym co niemal codziennie dzieje się na ulicach miast zachodniej Europy. Zadymy przy okazji demonstracji lewicowych czy prawicowych, podpalanie samochodów to standard.