Marcinkiewicz pójdzie do więzienia? ,,Wytrzymałem trzy lata małżeństwa, wytrzymam więzienie''

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi M. Były premier uchyla się od obowiązku płacenia alimentacyjnego, którego wysokość została określona orzeczeniami sądów

- Chcę jak najszybszego procesu, by poddać się karze, za to, że nie zarabiam. Wytrzymałem trzy lata małżeństwa, to wytrzymam więzienie – mówi Kazimierz Marcinkiewicz w rozmowie z "Faktem".