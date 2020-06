Manipulacje TVN i Agory. Ministerstwo Sprawiedliwości prostuje fake newsy ws. aborcji

Styki 21.6.20 21:03

Mam własną firmę i jestem beneficjentem rządowego wsparcia. Przedsiębiorcy z natury nie chcą się chwalić tym, że otrzymali jakieś pieniędze, ale prawda jest taka, że otrzymaliśmy, i to sporo. A co najważniejsze, zadziało się to bez większych problemów i formalności administracyjnych. Tak więc reakcja na ten ogromny kryzys (szok podażowy - brak towarów, bo stanęła produkacja, szok popytowy - ludzie przestają kupować, szok płynnościowy - firmy nie mają pieniędzy) była błyskawiczna i skuteczna. Mało tego, rząd pokazał daleko idącą elastyczność, dostosowując tworzone szybko prawo do głosów płynących ze środowiska biznesu. Uznajemy to za coś normalnego, za coś naturalnego, co się nam należy, nawet nie brakuje wciąż głosów krytycznych - że za mało, że za wolno, że jakieś problemy - ale brakuje kluczowego wniosku i spostrzeżenia: otóż taka reakcja rządu nie jest czymś oczywistym. Kraje o wiele bogatsze od nas przeznaczyły na walkę ze skutkami koronawirusa znacznie mniejsze środki, niż Polska.



Uczciwość nakazuje docenić i pochwalić to, jak najwyższe organy władzy zareagowały na ten bezprecedensowy i największy od 100 lat światowy kryzys.

Kto wie, czy gdyby u władzy była ekipa z PO nie usłyszelibyśmy, że "pieniędzy nie ma!", dokładnie tak samo, jak o środkach na program 500+ mówił swego czasu minister finasów z PO pan Rostowski.