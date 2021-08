Makabryczne odkrycie. Ciało Afgańczyka w podwoziu amerykańskiego samolotu

Reuters informuje, że we wnęce kołowej amerykańskiego samolotu, którym ewakuowano pracowników ambasady i współpracujących z nią Afgańczyków z Kabulu odnaleziono ciało mężczyzny. Informację tę potwierdziły Siły Powietrzne USA, które badają sprawę.

„Washington Post” i portal Politico informowały, że kilka godzin później amerykańscy urzędnicy znaleźli kolejne zwłoki w innym państwie.

W tym tygodniu media społecznościowe obiegły dramatyczne nagrania z lotniska w Kabulu. Po przejęciu władzy przez talibów, w czasie ewakuacji dyplomatów Afgańczycy próbowali uciec z kraju, wdzierając się na pokład samolotu. Ci, którym się to nie udało, chcieli ukryć się w podwoziu. Na niektórych nagraniach widać spadające z samolotu wojskowego osoby.

United States of America fled Afghanistan leaving behind innocent Afghans.



