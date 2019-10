Majka Jeżowska: Deprawacja to się odbywa, ale na lekcjach religii

west 24.10.19 9:04

Oj Pani Majko.

Pamiętam Panią jako ikonę piosenki dla dzieci. Proszę nie psuć tego wrażenia.

Pisze pani, próbował obmacywać...

Skoro przy piosence dziecięcej jesteśmy, dlaczego pani głos nie pojawił się i chyba nie pojawi w kontekście dużo większej skali przestępstwa, jakiej się dopuścił pan Sadowski. Ten zaś jak wszystko wskazuje jest jedynie czubkiem góry lodowej tego co się działo i dzieje w tym procederze. Lepiej krytykować parę statystycznych promili, niż całą resztę.

Oczywiście nie kryję oburzenia udowodniona pedofilią w kościele, ale proszę mieć umiar i popatrzeć, a następnie reagować proporcjonalnie do skali zjawiska.

Wracając do religii. Całe Pismo Święte opisuje i porządkuje rzeczywistość, dając taki a nie inny system wartości. Zatem co miała katechetka uczyć, że wszystko jest względne ?

Jeżeli już pani tak zależy na krytyce deprawacji przez religię, to chyba skierowała pani się w stronę niewłaściwej religii. Proszę zajrzeć do innej księgi, innej religii i rozpocząć publiczna kampanię...