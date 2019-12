Macierewicz: Stan wojenny-obóz koncentracyjny zrobiony z całego kraju

"To nasz dług, zobowiązanie i wstyd. Do dzisiaj przecież respektowane są przez niektórych stopnie generalskie zbrodniarzy stanu wojennego, ludzi mających polską krew na rękach"-tak o rozliczeniu stanu wojennego mówił na antenie Polskiego Radia marszałek senior Sejmu RP IX kadencji, Antoni Macierewicz.

Dziś obchodzimy 38. rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Tragicznego i nierozliczonego odpowiednio aż do dziś, o czym przypomniał gość Polskiego Radia. Zdaniem wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, w grudniu 1981 r. komunistyczne władze chciały "złamać kręgosłup Polakom".

"Była to próba przywrócenia stalinowskiego terroru, próba zniszczenia ruchu i woli niepodległościowej. Aparat komunistyczny chciał złamać kręgosłup Polakom. To nierozliczony bagaż, od którego musimy się odciąć. Wpływa on i kształtuje dramatycznie negatywnie naszą rzeczywistość"-mówił Antoni Macierewicz.