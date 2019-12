Macierewicz OSTRO: Dość postkomunistycznej KASTY w sądach!!!

Alojzy Cedzidło 14.12.19 19:43

No to się zacznie .. Temat zostanie daleko w tyle ,albo i będzie ,,siedział' spokojnie w tytule., a nasi uczeni komentatorzy zabiorą się za Macierewicza i za Smoleńsk Już pierwszy jest . .,, guess who kagan " Co tam Sądy . Dowody na Smoleńsk ważniejsze . A co to będzie jak Farma ruszy.