Macierewicz dla Klubów Gazety Polskiej: Nie ma „obcego wojska” w Polsce

Pawlik: Jak to na grzybach czas leci... Ale czekaj pan opalimy to spotkanie - wojna była, skończyła się i co? I kto wygrał??

Kobuszewski: MY!

Pawlik : (śmiech) Oczywiście...! Głupio pytam! Silni, zwarci i gotowi, najlepsza kawaleria świata!

Kobuszewski: Ooo... Dobre. Zagraniczne...

Pawlik: Skąd?? Nasze...! Egipskie...

......

Kobuszewski: Mamy nowe domy wczasowe, sanatoria. Sam, co roku sobie do Międzyzdrojów jadę. To jest koło Szczecina, mamy teraz pięćset kilometrów wybrzeża... Tysiąc szkół na tysiąclecie! Szóstą na świecie pozycję w eksporcie!! Eksportujemy do dziewięćdziesięciu krajów świata! Mamy nowe domy! Nowe osiedla! Codziennie program TV, "Kobrę", "Eurekę", Nowe fabryki! Panie!! ...Panie!? ...Panie, co pan, gdzie pan idzie...??

Pawlik: ........na grzybki