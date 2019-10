Macierewicz MIAŻDŻY Korwin-Mikkego! 'Jego apele mają poklask u ludzi z aparatu komunistycznego'

nikt 21.10.19 21:50

Wbrew swoim zasadom przeczytałam . Tyle się o Antonim Mecierewiczu napisałam przez wiele lat , że więcej mi się nie chce . I to , co " powiedział co wiedział " to ma być to miażdżenie ? Już litość bierze gdy patrzy się na tego człowieka i go słucha . Autor artykułu też ma taki mózg jak Macierewicz ? On nie wie co robi , nie wie co mówi , gdyż ma zasnute bielmem oczy . Nie , ja z niego się nie śmieję . Broń Boże . Ja nad nim się lituję .