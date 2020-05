Łukasz Szumowski: Powrót obostrzeń cały czas wchodzi w grę

Michał Jan 13.5.20 12:29

Przekaz jest jasny - jak nie będziecie grzeczni, to was z powrotem w domach pozamykamy.



Ciekawe, za co on potem te szczepionki kupi, jak wszystko będzie przez rok stało, a tego śmiecia z NBP żaden frajer nie łyknie. Lasy Państwowe trzeba będzie komuś opylić (jak nie pójdą wcześniej na 447).