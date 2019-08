Liroy-Marzec do Pawła Kukiza: Mam łyknąć pigułkę gwałtu, tak jak ty i wypiąć tyłek? Paweł, skończyłeś się

Paweł o jednej rzeczy nie pamięta. Gdy szliśmy do Sejmu jednym z głównych haseł była walka m.in. z PSL, które odpowiada za wiele nieszczęść, choćby w moim regionie świętokrzyskim. Jest to to ugrupowanie, które przyczyniło się do niszczenia wielu regionów w Polsce. W tej chwili Paweł robi coś, co jest nieprzewidywalne, czyli ugrupowaniu, z którym miał się bić, podaje rękę, żeby ich uratować - mówił w rozmowie z dziennikarzami Liroy-Marzec.