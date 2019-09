Lewicy wolno więcej? Agnieszka Holland: Kaczyński wprowadził faszystowską truciznę

Stan 21.9.19 20:02

Feministka, córka żydowskiego stalinisty, twierdzi, że coraz więcej mówi się o prawach człowieka? Chyba prawa do upadlania człowieka. Chronią żabki, zakazują wycinki drzew w czasie lęgu ptaków, ale na sztandarach niosą śmierć dla najbardziej bezbronnych - nienarodzonych dzieci. Skrzek jest pod ochroną, ale człowiek w łonie matki to zlepek komórek? Ech, wyprane mózgi. Organizujcie więcej kongresów., szkoleń, spotkań, a zatracicie zdolność myślenia, którą mają zwierzęta. Zwierzęta chronią swoje małe, bronią własnego miejsca., a my, czyli Polacy - mamy rezygnować z naszej Ojczyzny? Taki jest plan masonerii. UWAGA: obserwujcie uważni kto i co mówi.

Nie udała się im komuna, to teraz chcą zniszczyć najpierw kraje narodowe, a potem zapanować nad Europą, później całym światem. Szatan nie zrezygnował z upodlenia człowieka.Merkel wyraźnie powiedziała, że czas zrezygnować z suwerenności państwowej, wtórował jej drugi mason Macron. Polska stawia tamę i to tak ich to złości. Opozycja - gotowa na każde ich skinienie, dlatego znajduje poparcie tych wrogów ludzkości.