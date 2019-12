Legioniści Chrystusa: Ponad 100 sprawców, prawie 200 ofiar

Ponad 100 księży i seminarzystów Legionistów Chrystus dopuściło się przestępstw seksualnych na co najmniej 175 ofiarach. Takie informacje podał sam Legion po przeprowadzonym śledztwie. Aż 1/3 sprawców nadużyć to wcześniejsze ofiary założyciela Legionu, Marciala Maciela Degollado.

Degollado był niezwykłej miary oszustem i degeneratem. Narkoman, cudzołożnik, bigamista, malwersant finansowy, wykorzystujący seksualnie własne dzieci, potrafił przedstawiać się opinii publicznej i zwierzchnikom w Kościele jako nieskatizelny bojownik przeciwko komunizmowi. Za pontyfikatu św. Jana Pawła II zdołał kupić sobie wpływowych ludzi w Kurii Rzymskiej zyskując w ten sposób parasol ochronny. Papież był przekonany, że oskarżenia pod adresem ks. Degollado to kłamstwa rozsiewane przez komunistów. Degollado zmarł w 2008 roku nigdy nie ponosząc kary. Jedyne, co go spotkało, to życie w pokucie i osamotnieniu, które nakazał mu papież Benedykt XVI natychmiast po objęciu tronu piotrowego.