Kuriozum! 'Wyborcza' wypytuje Dulkiewicz o sprawy rodzinne

Nie jest tajemnicą, że Dulkiewicz ma córkę, którą wychowuje samotnie. Za sugestie na temat ojca dziewczynki prezydent Gdańska podała ostatnio do sądu członka Kolegium IPN, Krzysztofa Wyszkowskiego.

"A jeśli tak, to gdy zostanę prezydentem miasta, będzie można mnie tą wiedzą szantażować"-podkreśliła polityk. Dziennikarka dopytywała: "Będzie można?"

"Ktoś ten filmi wysłał Magdzie Adamowicz, była wtedy w Stanach, od śmierci Pawła minęły niecałe dwa miesiące. Trudna rozmowa, zastanawiałyśmy się, co z tym zrobić. Później, gdy odwiedziłam z Zosią naszych przyjaciół, dziewczynki podeszły z tabletem - i jak obuchem w głowę: „Mamo, jak tak można kłamać? Przecież ja wiem, kto jest moim ojcem. Co poczują Tunia i Tereska, kiedy to zobaczą?!”-wspomina prezydent Gdańska.