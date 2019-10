Kuriozalne lewacko-protestanckie pseudonabożeństwo. Studenci przebłagiwali rośliny za wyrządzone im zło

J.P 2.10.19 17:49

Ale śmieszne by się wydawało gadać do roślin, a jednak najnowsze badania potwierdzają, że wykazują podsrawowe zachowania typu odczuwanie zagrożenia a nawer czegoś w rodzaju bólu, z niektórymi ludźmi im dobrze, przy innych te same zwiedną.

No może modlenie się do nich to już przegięcie ale do czego to ludzie się nie modlą...