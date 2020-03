Kurator Barbara Nowak wprost o haniebnych metodach genderystów

Judasz 5.3.20 11:49

To nie zwykli homosy organizują tzw. „marsze równości” . Oni nawet się wstydzą za tych co tam maszerują. To aktywiści, głównie z Warszawy, którzy zjawiają się autobusami i kasują za to szmal zza granicy, głównie od niemców i żydów. Pomagają im też prezydenci związani z PO w większych miastach wydając ochoczo pozwolenia, a do maszerujących dołączają stuknięte feministki i członkowie lewackich ugrupowań politycznych. Czego oni żądają od nas ? Oni żądają od nas tolerancji. No to co ? To ja mam być tolerancyjny dla ich choroby lub mutacji, a oni mogą być nietolerancyjni dla mojej wiary beszczeszcząc jej symbole i relikwie jak również mszę świętą ?! Dlaczego żądając od nas tolerancji, atakują i profanują nasz Kościół ?!! To jakiś obłęd ! Jak można żądać tolerancji będąc nietolerancyjnym ?!!