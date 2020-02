Kukiz: Każdy byle nie Duda!

Eustachy 18.2.20 11:32

Kukiz jest postacią skompromitowaną, ale Duda, PiS i PiS-owskie tuby propagandowe typu fronda (celowo z małej litery) mogą mieć duży problem. Aktualnie grają na wygraną Dudy w pierwszej turze, dlatego m.in. wylewają pomyje na Konfederację, aby w ich mniemaniu zachęcić do Dudy elektorat patriotyczny i narodowy, co moim zdaniem się im nie uda. Ale co będzie, jeśli dojdzie do drugiej tury? Wiadomo, że elektorat PO, PSL, Lewicy pójdzie za Kidawą. Co zrobi elektorat Konfederacji, którego dziś PiS-owskie tuby propagandowe jak portal fronda obrzucają pomyjami? Zostanie w domu. To mogą być decydujące głosy, ale ja sam, jako wyborca Dudy z 2015 roku, a dziś Konfederat, nie zamierzam oddać głosu w drugiej turze wyborów m.in. ze względu na to, z jaką spotykam się nanawiścią i pogardą ze strony PiS-owskich tub propagandowych. Pamiętam jak Sakiewicz przed wyborami do Sejmu ośmieszył się apelem do elektoratu Konfederacji, aby zagłosował na PiS. Podobny apel pojawi się zapewne przed drugą turą wyborów, a wtedy razem z innymi Konfederatami pokażemy gest pani Lichockiej i zostaniemy w domu. Będzie zabawnie, jak Kidawa wygra o włos z Dudą, będzie wesoło.