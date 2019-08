Ks. Wojciech Lemański o abp. Jędraszewskim: ,,Nie stać go na słowo przepraszam''

- Kościół powszechny jak zaczął wypowiadać to słowo ustami Jana Pawła II, to otoczenie je uciszało. Kościół w Polsce niestety w tych zabiegach jest daleko "za" - mówił

- Jeżeli my katolicy pouczamy niekatolików, to to jest chore. Może mnie niepokoić,że w Polsce, która jest krajem katolickim, w którym jest od wielu lat katechizacja, że my widzimy, że marszy równości, których kiedyś było 2 czy 3, teraz jest około setki. To znaczy, że nasze przepowiadanie jest mało atrakcyjne. Ludzie słuchają kogoś innego - dodawał