Ks. Wachowiak: Ziejący nienawiścią do katolicyzmu są na takim poziomie zaślepienia, że dialog niemożliwy. Tylko pokuta

michu 26.7.19 18:58

No tyle to każdy przytomny katolik wie. Może warto by wpływać na tych co mają władzę? Może warto wpływać na tych co mają władzę, żeby to co złe było NIELEGALNE. Bo sama modlitwa w takim układzie może być nawet grzechem- kuszeniem Pana Boga. Pamiętać by dużo gadać jak są wybory. Naciskać na rządzących, zorganizować marsze z petycjami na biura poselskie (zwłaszcza duchowni znani powinni to robić), by zdelegalizować aborcję, rozwody, pornografię. Bo sama gadka i kuszenie Pana Boga.....