Ks. prof. Tadeusz Guz: Państwo za słabo chroni Kościół w Polsce!

BezkarnyKleroPedofilToObrazaBoska 18.9.19 10:49

Nie o bozię z wąsami czy sprejowanie napisów na kościelnych murach tu idzie.

Kleruchy chcą w Polsce nie tylko utrzymania ale i wzmocnienia państwowo gwarantowanej bezkarności dla siebie. Za gwałt na dziecku - telefon pocieszający od biskupa i przeprowadzka do nowej parafii, gdzie dzieci mają takie same tyłeczki, jak ten zgwałcony ministrant.

Świat poza Polską rozlicza kler z przestępstw i pakuje do więzień kleszych pedofilów, oszustów, malwersantów.

A do ofiar płyną wysokie odszkodowania, które rujnują parafie.

I to jest droga, którą chciałby zablokować polski kler katolicki.

Ale już za późno. Już ruszyły irlandzkie porządki i na kleruchów czekają cele z recydywistami i zaszczurzone katakumby.