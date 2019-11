Ks. prof. Robert Skrzypczak: W kryzysie Kościoła musimy wrócić do Chrystusa

Marek21 16.11.19 12:55

Powrócić do Jezusa...

Przepraszam za porównanie, ale i bardziej ZSRR się rozpada tym mocniej mówiono o konieczności powrotu do norm leninowskich.

Efekty znane.

To może zadajemy pytania:

1. Dlaczego Kościół odszedł od Chrystusa?

2.czemu do Niego nie wrócił do tej pory?

3. Czy taki powrót jest możliwy, jak go przeprowadzić i jakie mierzalne skutki ma on przynieść?



Tyle że odpowiedzi powinny być konkretne, bez teologicznej nowo mowy.